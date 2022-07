En uno de los programas, Alberto Chicote se trasladó al municipio madrileño de Alcorcón para intentar reflotar 'El Tigris'. Por primera vez en Pesadilla en la cocina, el chef se enfrentó al reto de ayudar a un kebab con 16 años de historia que se debatía entre echar el cierre o seguir adelante.

El restaurante estaba regentado por Ana y Karim, un matrimonio enfrentado por la decisión crucial del cierre. Es más, la dueña pidió la ayuda de Alberto Chicote con la esperanza de que el negocio reflotara y se fuera la herencia de sus hijos. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver el cambio radical que sufrió 'El Tigris' gracias a la reforma del equipo de Pesadilla en la cocina y que emocionó a todos los empleados del kebab. "Que se emocione mi padre es muy difícil y él lo ha conseguido", afirmó Yasmina, hija del dueño del kebab.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Pesadilla en la cocina.

Tras conocer el menú, Alberto Chicote fue testigo del primer servicio de'El Tigris'. El chef descubrió el afán de Karim por no sacar el trabajo adelante por sus numerosos desplantes. Desplantes que terminaron con Chicote cogiendo la puerta del kebab: "Yo he venido a trabajar no a hacer el canelo".