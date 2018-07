Alberto Chicote: "¿Y esto lo cambias tú todas las semanas? ¿Te lo quieres comer?"

EL ACEITE LLEVA EN LA FREIDORA SEMANAS I AVANCE

El chef Alberto Chicote visita la cocina del nuevo restaurante que va a reflotar. Allí se encuentra con una de sus peores pesadillas: la freidora. Según el jefe de cocina hace un par de semanas que la limpió por última vez, pero el líder de ‘Pesadilla en la cocina’ le hace ver que no es así. Alrededor de la máquina la grasa se ha gelificado. “Por eso cuando me dice Dani que lo limpia todas las semanas le digo ‘que y un huevo’”, comenta el chef. Sin embargo, ahí no acaba todo. Chicote mete la mano en el aceite para demostrar la sorpresa que queda al fondo de la freidora.