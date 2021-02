La periodista Mamen Mendizábal, presentadora de MVT, estrena una nueva edición de de Palo y Astilla, un programa en el que entrevista a personajes famosos que rinden tributo a sus padres y comparten sus recuerdos más íntimos con ellos.

Iñaki Gabilondo, Alberto Chicote o Javier Sardà son algunos de los protagonistas de este programa. Durante una entrevista en 'Espejo Público', Mendizábal ha desvelado detalles de estas entrevistas, como que Sardà contó que cuando perdió a su padre, su hermana mayor, la actriz Rosa María Sardà (recientemente fallecida), "le cogió de la mano el día que murió su último progenitor y no se la soltó desde entonces".

La emoción ha terminado de inundar el plató cuando Mendizábal también ha contado su experiencia personal tras perder a su madre. "Pienso que mi hermano mayor también me ha cogido la mano siempre, contribuyendo a ese factor".

En ese momento ha parado y ha preguntado: "¿Vamos a llorar?", cuando ha visto a dos de sus compañeras de plató con lágrimas en los ojos. "Os lo pido por favor, no me enfoquéis a mi que Lorena también está llorando", ha dicho Susanna Griso, presentadora del espacio. "Yo he mirado a Susanna y he dicho, o Mamen para o se nos va de las manos", ha comentado Lorena García.

"No te traigo más al programa porque me has hecho llorar. Hacía tiempo que no lloraba tanto", ha zanjado la conductora del programa.