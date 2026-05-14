Wyoming, sobre Ábalos y Koldo: "Hay que meterlos en la cárcel, el problema es que si llevas una chapa del PP a lo mejor te libras"

"Si ves cómo tratan los jueces a Ábalos y a Koldo y cómo tratan a estos señores del PP...", afirma El Gran Wyoming, que pregunta: "¿Se sabe el listado de hombres del PP condenados por pagar putas con las tarjetas del Ayuntamiento?".

El Gran Wyoming reflexiona con Aimar Bretosen el plató de La Noche de Aimar sobre el fascismo: "En el momento en el que metes fascismo en las cosas, todo es fascismo". Por eso, el presentador de El Intermedio destaca que no se puede "hacer una política lógica, democrática y constitucional con un partido que no lo es". "¿Cuándo molestó Vox en el PP?", se pregunta Wyoming, que recuerda que "el señor Abascal nació y creció ahí" por lo que "nunca ha molestado".

Preguntado por Aimar Bretos "si veremos a Abascal de vicepresidente de Feijóo tras las próximas elecciones", El Gran Wyoming destaca que eso "lo decide el pueblo soberano, llamado así en época electoral, el resto del año es una mierda de pueblo porque lo maltratan". "Por lo visto dicen las encuestas que sí, yo allá cada uno", destaca Wyoming, que confiesa que está "muy marcado" por el tema de la "medicina y de la sanidad": "No puedo entender que el pueblo español voluntariamente y sin que nadie le presione esté dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos, que es el sistema de salud pública".

"La gente no tiene ni puta idea de lo que nos estamos jugando ahí", advierte El Gran Wyoming, que destaca que "es una especie de disminución de la capacidad intelectual" que le "fascina". Y es que Wyoming no da crédito de "que la gente esté viendo cómo se está metiendo el dinero de la sanidad pública en la sanidad privada y que a los responsables de esta destrucción de la sanidad pública no les pase factura".

"Indudablemente, el voto de la gente de izquierdas es más crítico" mientras que "la gente de derechas vota por ideología hagan lo que haga", lamenta el presentador de El Intermedio.

Por otro lado, Aimar Bretos pregunta a Wyoming si cree que Koldo y Ábalos se han cargado a la izquierda española para la próxima década. "No, se la han cargado para los medios de comunicación afines a la derecha", afirma Wyoming, que destaca que ambos "van a ir a la cárcel": "Eso es lo que hay que hacer, detenerlos y meterlos en la cárcel, el problema es que si llevas una chapa del PP a lo mejor te libras".

El presentador de El Intermedio recuerda que, por ejemplo, "lo primero que filtró la UCO fue el casting de las putas": "Eso es lo primero que sacan, eso ya es demoledor y acaba con el cuadro". Sin embargo, Wyoming compara este caso con otros del PP y pregunta: "Aquí no se trata de defender a nadie, pero ¿tú sabes el listado de hombres del PP condenados por pagar putas con las tarjetas del Ayuntamiento y de aquí y de allá?, ¿cuándo ha salido eso?".

"Si ves cómo tratan los jueces a Ábalos y a Koldo y cómo tratan a estos señores...", critica El Gran Wyoming, que pide que los jueces sean objetivos, algo que, lamenta, no ocurre. " No todos los jueces son de derechas, son de derechas los que dicen que son de derechas y de extrema derecha como ciudadanos", explica Wyoming. "Es una cosa muy graciosa porque el Consejo General del Poder Judicial dice que lo dicen como ciudadanos, ¿pero eso qué coño es?".

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