"De un vistazo haces un mapa": así trabaja un detective privado tras 30 años de experiencia y 2.000 operativos

El detective privado David Blanco participa en 'La Noche de Aimar' en una mesa de debate junto a Thais Villas, David Vico y Nativel Preciado, compartiendo algunas de las claves de su oficio tras más de 30 años de experiencia.

"¿Si alguien os investigara a fondo descubriría algún secreto?", lanza la pregunta Aimar Bretos en el plató a Thais Villas, David Vico y Nativel Preciado, que esta noche se sientan en la mesa para debatir y escuchar de primera mano al detective privado David Blanco. La escritora y periodista confiesa entre risas que "ha vivido mucho", dejando entrever que más de un secreto podría salir a la luz en una investigación.

Tras más de 30 años de experiencia, más de 2.000 operativos y la autoría del libro 'Historias de un detective', David Blanco se incorpora a la conversación en el plató. "¿Cuánto tardarías en descubrir dónde vivo?", le pregunta Aimar Bretos, a lo que el detective responde: "Quizás 4 minutos", explicando que recurriría a sus "recursos" para acceder con habilidad a lugares donde otras personas no podrían llegar.

Sobre los errores más comunes que cometen quienes creen que no serán descubiertos, Blanco apunta que "uno protege mucho lo suyo" pero deja de lado "su entorno". "Hay veces que llegamos a cosas por el entorno", asegura.

El detective también destaca cómo las redes sociales han transformado su profesión: "Las redes sociales han cambiado por completo nuestro trabajo, hace 15 o 20 años uno de los servicios que más hacíamos era localizar personas, antiguos compañeros de trabajo, familiares y con las redes sociales ese trabajo pasó a ser residual".

Preguntado por cómo no parecer sospechoso, insiste en la importancia de la naturalidad."Hay que saber qué queremos ocultar, pero al final la clave de todo es la naturalidad", apunta balnco, matizando quela intuición juega un papel clave en su labor. "Es verdad lo del sexto sentido y la intuición la tenemos muy desarrollada", una capacidad que, según explica, proviene de "una suma de experiencia tras ver muchos perfiles". "Hemos visto a tanta gente mintiéndoselo que de un vistazo haces un mapa de lo que está haciendo", sostiene.

"Somos investigadores, lo que podemos hacer es plantearnos una hipótesis de lo que está pasando pero no acertamos siempre", concluye David Blanco.

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