La tajante respuesta de María del Monte a Aimar Bretos sobre si hay "'andalufobia' en 2026

Aimar Bretos pregunta a María del Monte si hay 'andalufobia' en 2025. "No, eso no es bueno y, si lo hay, que se lo quiten", afirma rotunda la folclórica, que destaca que "hay que aparcarlo y tirar la llave al río".

"¿Naciste folclórica o la folclórica se hace?", pregunta Aimar Bretos a María del Monte en el plató de La Noche de Aimar, donde la artista explica que nació "en plena feria de abril": "Fue un detector de 'cuidado, que viene esta'". Y es que la cantante reflexiona sobre cómo dónde nace uno determina su futuro: "Es muy injusto que el hecho de nacer en un lugar u otro determine tu vida de por vida. Tu suerte, tu fortuna, tu familia, tu trabajo... es injusto y no encuentro manera de luchar contra eso".

Por otro lado, la cantante defiende el término folclórica siempre que se diga con buena intención: "No me afecta que me llamen folclórica, yo llevo el folclore de mi tierra por el mundo, es maravilloso". Y asegura que si alguien se lo llama "con guasa o tono despectivo", "el problema lo tiene el que lo diga", no ella. Y es que la artista señala que "hay palabras que dependiendo de cómo se digan y el tono que le den son aceptadas como agradables o no". Por ejemplo, la palabra "marica".

Además, María del Monte realiza un alegato en el vídeo principal de esta noticia sobre el acento, aseguran que "es muy bueno porque es una manera de luchar contra la globalización", un término que no le gusta "nada" porque hacer "perder el encanto a las cosas". "Llego al sur, escucho hablar y se dónde estoy", indica María del Monte, que destaca lo orgullosa que está del acento y pone otro ejemplo: "Me voy a Galicia y se dónde estoy por el acento".

Por último, Aimar Bretos pregunta a la artista si cree que hay "andalufobia en 2026". "No, eso no es bueno y si la hay, que se la quiten, hay que aparcarlo y tirar la llave al río", asegura rotunda la andaluza.

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