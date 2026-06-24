El mensaje de María Galiana a los chicos y las chicas jóvenes: "Todos por igual, valientes, eso es lo que tienen que ser, todos por igual"

María Galiana manda un mensaje a las chicas y a los chicos de 20 años que está viendo su entrevista en La Noche de Aimar: "Lo que dicen los capataces a los costaleros en Semana Santa en Sevilla, 'todos por igual, valientes".

"Cuando empecé (en la interpretación) me preguntaban que qué decía mi marido", recuerda María Galiana con Aimar Bretos en esta entrevista de La Noche de Aimar, donde desvela qué respondía: "Yo les decía, '¿si fuera él se lo preguntaríais? no, porque consideraríais que su mujer quiere que él triunfe". "Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, una gran esclava, diría yo", afirma rotunda la actriz, conocida por ser 'Herminia' en la exitosa serie 'Cuéntame', que recuerda cómo en la época en la que era profesora tenía que levantarse muy pronto para dejar hecha la comida.

"Cuando me iba al instituto a las 7 de la mañana, en mi casa ya olía a lentejas porque las dejaba preparadas y, cuando se hablaba de los horarios, me hubiera gustado yo elegir el horario otro horario más tarde, pero elegía el de las 8 porque me interesaba estar a las 14 horas en casa y dar la comida", señala Galiana, que destaca que, además, cuando sus hijos se acostaban ella se quedaba corrigiendo cosas del colegio. Aunque explica que su marido cocinaba alguna cosa, como una tortilla de patata riquísima, ambos sabían que "él no había sido educado en eso".

La actriz se enorgullece de haber criado a sus hijos fuera de este tipo de machismo y diferencias entre hombres y mujeres. Por último, Aimar Bretos pregunta a María Galiana sobre qué les diría a las chicas y a los chicos de 20 años que está viendo su entrevista en La Noche de Aimar.

"¿Qué les voy a decir?", pregunta la actriz, que, finalmente, manda un mensaje en este vídeo: "Lo que dicen los capataces a los costaleros en Semana Santa en Sevilla, 'todos por igual, valientes, eso es lo que tienen que ser, todos por igual".

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