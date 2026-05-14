María del Monte lamenta que la homofobia es "una atrocidad": "Es más bonito ver a dos personas besarse que dándose una guantá"

María del Monte se muestra muy dura contra la homofobia: "No puedes tener que acompañar a tu hijo o a tu hija a una manifestación para pedir permiso para poder ser él o ella o le dejen amar a su pareja, me parece una atrocidad".

Aimar Bretos pregunta a María del Monte en el plató de La Noche de Aimar por su historia de amor con su mujer, la periodista Inmaculada Casal. "Hay que mirar a los ojos, los ojos siempre se han dicho que son el espejo del alma, pero, para mí, son los grandes parlanchines", asegura María del Monte, que destaca en el vídeo: "Cuando miro a alguien a los ojos, veo la limpieza o la turbiedad en el acto". Por eso, asegura que "los ojos de Inma son los más bonitos del mundo". "Los vi siendo muy joven, estábamos en el colegio", recuerda la artista sobre su historia de amor, que comenzó cuando se reencontraron años después: "Seguimos nuestras vidas, cada una la suya, y a los 20 años volvimos a coincidir y ahí se cruzaron las miradas y como te miren bien... ahí no hay nada de rascar".

Aimar Bretos pregunta también a la cantante si fue ella la que pidió matrimonio a su pareja. "No me acuerdo, tuvimos una pelea, y, a partir de ahí, dijimos no nos peleamos más, nos casamos". Sobre si le hubiera gustado casarse antes, la artista lo tiene claro: "No, en la vida todo tiene su momento, soy muy de hacer lo que quiero y muy espíritu libre".

Por otro lado, María del Monte afirma que detesta la expresión "estar en el armario": "Yo no he estado en un armario en mi vida, primero porque no quepo". "Mi vida, mi círculo, mis amigos, todo el mundo conoce mi vida, la gente que yo quiero, pero se llama mi vida por eso, porque es mi vida", responde tajante la artista a la gente que critica que no haya hablando siempre abiertamente sobre su sexualidad. Y es que la artista insiste en que nunca se ha escondido: "Yo soy demasiado transparente, no sé disimular mucho, ni soy de sonrisa eterna".

Preguntada por Aimar Bretos si Inmaculada y ella alguna vez han "tenido algún encontronazo con alguien por ser dos mujeres", la artista responde que no. Y es que señala que se considera "muy afortunada". "Yo creo que como he sido una persona muy afortunada porque no he pensado nunca que había personas que podían pasarlo muy mal y eso es una realidad", reflexiona la artista, sobre ser un referente para muchas mujeres lesbianas.

Además, María del Monte critica que todavía se necesiten manifestaciones para luchar por los derechos del colectivo LGTBI: "No puedes tener que acompañar a tu hijo o a tu hija a una manifestación para pedir permiso para poder ser él o ella". "Eso me parece una atrocidad, que tengas que apoyar a tu hijo o hija o a su pareja para que les dejen amarse", reflexiona la artista, que se pregunta muy indignada: "¿Estamos perdiendo la cabeza?". "Siempre es mucho más bonito ver a dos personas besarse que dándose una guantá", afirma rotunda.

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