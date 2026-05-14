María del Monte y su historia de amor con su mujer, Inmaculada Casal: "La conocí en el colegio y a los 20 años nos volvimos a cruzar las miradas"

María del Monte recuerda su historia de amor con su mujer, la periodista Inmaculada Casal: "La conocí en el colegio y a los 20 años volvimos a coincidir, y ahí se cruzaron las miradas y como te miren bien... ya no hay nada de rascar".

Aimar Bretos pregunta a María del Monte por su historia de amor con su mujer, la periodista Inmaculada Casal. "Para aguantarme a mí solo hay un camino, y es entenderme", explica María del Monte, que destaca que es "difícilmente fácil": "Si me conoces y sabes llevarme, con el dedo chico haces conmigo lo que te dé la gana". "No hay una persona que se deje llevar más que yo, pero si tratas de imponerme sin razonamiento, yo no soy negociable", afirma rotunda la artista.

Por otro lado, la cantante destaca que su mujer no solo es "lindísima" por fuera, sino también "como hay que ser, por dentro". Y es que María del Monte lamenta que "la gente no mira por dentro, mira por fuera". "Hay que mirar a los ojos, los ojos siempre se han dicho que son el espejo del alma, pero, para mí, son los grandes parlanchines", asegura María del Monte, que destaca en el vídeo: "Cuando miro a alguien a los ojos, veo la limpieza o la turbiedad en el acto".

Por eso, asegura que "los ojos de Inma son los más bonitos del mundo": "Los vi siendo muy joven, estábamos en el colegio", recuerda la artista sobre su historia de amor, que comenzó cuando se reencontraron años después: "Seguimos nuestras vidas, cada una la suya, y a los 20 años volvimos a coincidir y ahí se cruzaron las miradas y como te miren bien... ahí no hay nada de rascar".

"Yo sentí eso que te alegra por dentro, que te pone contentito todo, es algo que no se puede explicar ni medir", asegura la artista, que reflexiona sobre el amor que da cada persona: "Yo te querré todo lo que puedo y sé". Por otro lado, preguntada por Aimar Bretos sobre si dice mucho 'te quiero', María del Monte confiesa que no es muy expresiva: "Hay veces que no hay ni que decirlo, sino hacer sentirlo". "Decir te quiero es decir dos palabras muy bonitas, pero no vale con eso", señala Del Monte, que destaca que "a lo mejor hay que decirlo menos y demostrarlo más": "Yo soy muy de demostrar, estar pendiente, cuidar...".

Por último, Aimar Bretos pregunta a la cantante si fue ella la que pidió matrimonio a su pareja, pero para su sorpresa, no se acuerda. "Tuvimos una pelea, y, a partir de ahí, dijimos no nos peleamos más, nos casamos". Sobre si le hubiera gustado casarse antes, la artista lo tiene claro: "No, en la vida todo tiene su momento, soy muy de hacer lo que quiero y muy espíritu libre".

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