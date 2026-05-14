María del Monte explica por qué nunca tuvo una conversación con sus padres sobre ser lesbiana: "Jamás"

María del Monte asegura que la gente de su entorno siempre ha sabido que era lesbiana, aunque nunca ha necesitado una conversación al respecto con sus padres: "Mi madre nunca me preguntó si me iba a casar".

María del Monte cuenta a Aimar Bretos en el plató de La Noche de Aimar cómo se inició su historia de amor con su mujer, la periodista Inmaculada Casal: "La conocí en el colegio y a los 20 años volvimos a coincidir, y ahí se cruzaron las miradas y como te miren bien... ya no hay nada de rascar". Además, el presentador pregunta a la cantante si fue ella la que pidió matrimonio a su pareja, pero, para su sorpresa, no se acuerda. "Tuvimos una pelea, y, a partir de ahí, dijimos no nos peleamos más, nos casamos". Sobre si le hubiera gustado casarse antes, la artista lo tiene claro: "No, en la vida todo tiene su momento, soy muy de hacer lo que quiero y muy espíritu libre".

Por otro lado, María del Monte afirma que detesta la expresión "estar en el armario": "Yo no he estado en un armario en mi vida, primero porque no quepo". Y es que la artista insiste en que desde su círculo siempre han sabido que era lesbiana: "Todo el mundo conoce mi vida, la gente que yo quiero, pero se llama mi vida por eso, porque es mi vida". De esta forma, la andaluza responde tajante a la gente que critica que no haya hablando siempre abiertamente sobre su sexualidad: "Yo soy demasiado transparente, no sé disimular mucho".

Pero, ¿han tenido algún encontronazo con alguien por ser dos mujeres? "No", asegura la artista a Aimar Bretos, al que le confiesa que se considera "muy afortunada". Además, María del Monte reflexiona en el vídeo principal de esta noticia sobre la homofobia: "Yo creo que como he sido una persona muy afortunada porque no he pensado nunca que había personas que podían pasarlo muy mal y eso es una realidad".

"No puedes tener que acompañar a tu hijo o a tu hija a una manifestación para pedir permiso para poder ser él o ella", lamenta María del Monte, que asegura que eso le parece "una atrocidad": "Que tengas que apoyar a tu hijo o hija o a su pareja para que les dejen amarse... ¿estamos perdiendo la cabeza?". "Siempre es mucho más bonito ver a dos personas besarse que dándose una guantá", afirma rotunda.

Por otro lado, María del Monte asegura que no es una persona excesivamente cariñosa en público: "Sé que a día de hoy todavía hay a personas a las que les molestan esas cosas". "Yo soy muy respetuosa o intento serlo, es decir, no soy besucona en público, pero porque no me gusta", asegura la artista, que reflexiona con Aimar Bretos: "Táchame de antigua, pero si vienes con tu pareja, hetero, homo... tus expresiones para ti, una manita sí, pero un morreo... a mí qué me importa". "Cada una es como es y a mí eso me hace no sentirme cómoda", señala la artista, que destaca que practica "con lo mismo", para que "los demás tampoco se sientan incómodos".

Por último, el presentador pregunta a María del Monte si su familia le entendió su sexualidad. "Sí, sin necesidad de explicaciones", asegura la cantante, que afirma que no tuvo ninguna conversación con sus padres: "Jamás, jamás, jamás, es más, mi madre jamás me preguntó si me iba a casar, nunca". Algo que hace sospechar a la artista de que su madre ya sabía que era lesbiana, aunque reflexiona: "También influyó mucho creo la unión que teníamos, que desde su blanco egoísmo diría, 'ahora vendrá uno que se lleve a mi niña', y no le gustaba".

"Pero nunca me lo preguntó, sin embargo, conoció a todas mis parejas", afirma María del Monte, que asegura que ha tenido de parejas "lo que se haya terciado": "Se ha terciado bien, la vida te va dando cosas, quitando...". "Fíjate siempre en lo que te dé, nunca en lo que te quita", concluye la folclórica.

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