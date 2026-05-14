María del Monte afirma estar "muy orgullosa" de su acento: "Es una forma de luchar contra la globalización"

"Llevo el folclore de mi tierra por el mundo y cuando lo dicen con guasa o con tono despectivo el problema lo tiene quien lo diga, yo no", destaca María del Monte, que realiza un alegato a favor del acento.

Aimar Bretos entrevista en el plató de La Noche de Aimar a María del Monte. "¿Naciste folclórica o la folclórica se hace?", pregunta el presentador a la artista, que explica que nació "en plena feria de abril": "Fue un detector de 'cuidado, que viene esta'". "Ahí ya viene uno predeterminado", destaca la artista, que reflexiona sobre que "es muy injusto que el hecho de nacer en un lugar u otro determine tu vida de por vida": "Tu suerte, tu fortuna, tu familia, tu trabajo... es injusto y no encuentro manera de luchar contra eso".

Del Monte asegura que no le afecta que la llamen folclórica ya que para ella "no es algo negativo": "Llevo el folclore de mi tierra por el mundo, es maravilloso". Sin embargo, la artista también reconoce que hay gente que lo dice "con guasa o tono despectivo". "El problema lo tiene el que lo diga, yo no lo tengo", asegura María del Monte, que señala que "hay palabras que dependiendo de cómo se digan y el tono que le den son aceptadas como agradables o no". Por ejemplo, la palabra "marica".

Por otro lado, la folclórica destaca que el acento "es muy bueno porque es una manera de luchar contra la globalización": "Llego al sur, escucho hablar y se dónde estoy". Y es que María del Monte reconoce que no le gusta "nada la globalización". "Yo he tenido mis más y mis menos con el concepto", reconoce también Aimar Bretos a la artista, que explica que por culpa de la globalización se "pierde" el "encanto de las casas": "Estoy muy orgullosa del acento, me voy a Galicia y se dónde estoy por el acento, también", insiste.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

*Vuelve a ver La Noche de Aimar en atresplayer.com