"Tuve que empezar de cero"
Lolita Flores se acuerda de Montoro cuando Aimar Bretos le pregunta si alguien le ha hecho mucho daño: "Me quitó todo lo que tenía"
Lolita afirma que tiene mucha memoria, aunque eso sí, es "selectiva". Pero sí se acuerda de quienes no quiere acordarse. Quizá uno de ellos sea Cristóbal Montoro.
A pesar de que tiene "memoria selectiva", Lolita no puede olvidar a algunas personas que le han hecho daño. De ello habla en su entrevista con Aimar Bretos en La Noche de Aimar. "A veces me acuerdo de lo que quiero y otras veces me acuerdo de lo que no quiero", admite, aunque niega estar pensando en alguien en concreto cuando hace esta afirmación.
Sin embargo, cuando Aimar se refiere a esas personas, el nombre de una de ellas sale rápidamente a relucir: Cristóbal Montoro. La artista acusa a quien fuera ministro de Hacienda de quitarle "todo lo que tenía". "Tuve que empezar de cero", lamenta aún hoy.
"¿Qué piensas ahora cuando ves que está siendo investigado?", quiere saber el entrevistador. "Nada, que no me va a devolver nada y que tiene 80 y tantos años y que, como muchas cosas en la vida, llegan tarde", responde sin titubear.
Ahora, con Hacienda se lleva "divinamente". Está "en paz". "Hacienda somos todos y hay que pagar impuestos", señala, aunque a veces cree que "estamos pagando más de lo que deberíamos" porque se castiga a "justos por pecadores".
"Pero si queremos un país como el que quiero para mis nietos y dejarles un mundo mejor, hay que pagar impuestos", defiende.
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