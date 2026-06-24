Juan Echanove sorprende a María Galiana con su bonito mensaje y ella desvela su relación especial: "A veces me llama zorra"

María Galiana cuenta a Aimar Bretos que cree que en la época de 'Cuéntame' los directores no la llamaban pensando que solo era una "abuelita" y desvela su divertida e íntima relación con Juan Echanove: "Nos queremos y nos odiamos".

Aimar Bretos pregunta a María Galiana en el plató de La Noche de Aimar por cuál es el papel de su vida. La actriz resalta la película 'En cine solas', por la que recibió un Goya. "Conseguí parecer analfabeta y sometida, un personaje que se parece a mí como un huevo a una castaña". Por otro lado, preguntada por Aimar sobre qué ha supuesto para ella la serie 'Cuéntame', Galiana asegura que varias cosas, entre ellas, "una fama impresionante" y que le "consideren la abuela de España".

Sin embargo, reconoce que en los 22 años que estuvo en la exitosa serie, "hubiera querido hacer otros papeles también" como "esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay", como Gertrudis, la madre de Hamlet. Al recordar 'Cuéntame', Aimar Bretos no puede dejar pasar la oportunidad de sorprender a María Galiana con un bonito mensaje de su gran amigo Juan Echanove, otro magnífico actor que participó en la serie.

"Yo creo que de las cosas mas bonitas que me han dicho a lo largo de mi vida es considerarme un hijo más de María Galiana", asegura Echenova, que destaca que ha tenido "la suerte de compartir momentos en el trabajo y en la vida" con Galiana. "Eres una potencia ingobernable y espero que durante muchos años nos puedas seguir deleitando con tu trabajo, tus consejos y humor... que tu y yo sabemos que a veces que también tienes tu mala hostia, te quiero mucho ", concluye el actor.

Por su parte, María Galiana asegura que Juan Echanove es "de los directores que más" la ha "soportado". "Tenemos un odio cariñoso", confiesa Galiana, que recuerda momentazos juntos: "Juan no dejaba de decirme 'zorra, vamos a este lado', 'zorra, ¿dónde nos toca mañana?'". "Nos queremos horrores, pero de la misma manera nos odiamos", destaca la actriz.

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