Juan Echanove, sobre hacer reír al público aunque por dentro se esté hecho polvo: "Fue dos días después de la muerte de mi hermano"

El actor, que presenta en La Noche de Aimar su versión teatral de 'La escopeta nacional' de Berlanga, se sincera ante Aimar Bretos sobre los momentos más duros en los que tuvo que salir a escena y hacer reír al público.

"La ducha es el mejor lugar para llorar". Con esta dura reflexión, Juan Echanove se sincera con Aimar Bretos en la intimidad que le ofrece el plató de La Noche de Aimar. El actor y director confiesa cuáles han sido los momentos más difíciles de su carrera sobre las tablas en esta entrevista en la que recuerda que tuvo que seguir actuando apenas dos días después de la muerte de su hermano y una semana después del fallecimiento de su padre.

Pese al golpe emocional, Echanove asegura que encontró refugio en el propio escenario. "He aprendido que el escenario es mi universo y que en el momento en el que estoy ahí, toda esa pena y ese dolor, tienen que desaparecer", explica. Aunque reconoce que existe una técnica para afrontar esas situaciones, considera que la herramienta más eficaz es "el amor al teatro".

El actor relata que incluso tuvo que hacer reír al público durante aquellas funciones, mientras el duelo permanecía contenido hasta el final de cada representación. "El dolor llegaba cuando llegaba al hotel o a la casa. Ahí, lloraba", rememora. Era el momento de bajón de adrenalina el que conseguía acabar con sus fuerzas. "La ducha es el mejor lugar para llorar porque te pone en tu lugar, llora más que tú siempre", sentencia, dejando un nudo en la garganta a Aimar Bretos.

Echanove afirma que, a pesar de las dificultades, no quiere perder nunca la emoción que siente cada vez que se levanta el telón, un sonido especial que le toca el corazón como lo hacen Ana Belén, Juan Diego Botto o José Sacristán. El intérprete confiesa que sigue disfrutando de ese instante único y del vínculo que mantiene con el teatro después de décadas de profesión.

Durante la entrevista con Aimar Bretos, el actor también reflexiona sobre el papel de la cultura y la vigencia de los clásicos. Tras comenzar recitando un poema de Francisco de Quevedo escrito en 1628 contra la corrupción, Echanove lamenta que "seguimos igual" y defiende la necesidad de volver a los grandes autores porque en ellos se encuentran "claves para poder convivir con el presente". A su juicio, la sociedad avanza, pero repite patrones históricos: "Siempre son los mismos quienes mandan, siempre son los mismos los mandados, siempre son los mismos los que se lo llevan".

El actor aprovecha además para reivindicar la importancia de alzar la voz frente a las injusticias. La conversación también gira en torno a la actualidad política y social, a propósito de la adaptación teatral de 'La escopeta nacional' que dirige actualmente. Echanove asegura que la obra de Berlanga y Rafael Azcona mantiene una sorprendente vigencia en una España donde, señala, la corrupción sigue ocupando titulares.

Aún asi, lanza una defensa cerrada de la democracia, a la que define como "el bien más preciado que tenemos entre las manos", y reivindica la necesidad de tender puentes entre sensibilidades distintas en una sociedad cada vez más polarizada.

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