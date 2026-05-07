Jesús Sánchez Adalid desvela a Aimar Bretos el sueldo de los sacerdotes : "Ronda los 1.000 euros"

"En la casa parroquial uno hace de todo, como cualquier soltero", ha bromeado el sacerdote Jesús Sánchez Adalid, aclarando que los curas también reciben "un salario que da para vivir" y presentan la declaración de la Renta: "En mi caso, por escritor".

El sacerdote Jesús Sánchez Adalid ha ocupado el centro de la mesa de debate en este segundo programa de La Noche de Aimar, donde ha compartido espacio con el filósofo David Pastor Vico, la escritora Nativel Preciado y la periodista Thais Villas para reflexionar sobre su profesión y distintos aspectos de la vida eclesiástica.

Durante la charla, Vico ironizaba sobre si "es pecado" no marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta. "Eso no es pecado, pertenece a la autonomía de la voluntad", ha bromeado Adalid, desvelando además que los propios sacerdotes también realizan su declaración de la Renta. En su caso, compatibiliza su labor religiosa con la escritura: "Hago la declaración porque sostengo mi vida con mi trabajo como escritor". Aun así, aclara que los curas también reciben un salario: "Muy pequeño, pero da para vivir".

El sacerdote detalla además el funcionamiento interno de su diócesis: "Existe una entidad que se llama la congrua sustentación, y es que todos los curas cobran igual, al igual que el obispo, aunque hay pequeños pluses si eres canónigo o das clases en algún instituto, porque tienes más gastos personales".

"El sueldo de un cura está en torno a los 1.000 euros", ha revelado Adalid, añadiendo que a ello se suma que la mayoría dispone de vivienda parroquial: "En la casa parroquial se hace uno todo, como cualquier soltero", ha zanjado entre risas.

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