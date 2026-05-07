Iñaki Gabilondo recuerda su rivalidad con Luis del Olmo: "Los dos sabíamos lo difícil de lo que estábamos haciendo"

"Vivimos una fortísima competencia, pero nunca nos perdimos el respeto", asegura Iñaki Gabilondo, tras escuchar en directo en el plató de Aimar Bretos un audio de su amigo y referente de la radio, Luis del Olmo.

Aimar Bretos sorprende a Iñaki Gabilondo con un audio del periodista y locutor de radio español Luis del Olmo. A partir de ese recuerdo, el periodista repasa la intensa rivalidad profesional que vivieron en la radio ambos comunicadores a lo largo de sus carreras donde, asegura, "libraron una pelea 'encarnizada'".

"Él llevaba mucha ventaja cuando yo empecé y yo fui acercándome a él, le conseguí pillar, le conseguí superar...Luego él me trataba de coger a mí. Vivimos una fortísima competencia, la más fuerte que había en la radio junto a José Ramón de la Morena y José María García", asegura el periodista.

Sin embargo, "nunca" se perdieron el respeto. "Porque los dos sabíamos lo difícil de lo que estábamos haciendo", señala. Esa experiencia compartida, explica, acabó generando un vínculo más profundo: "Eso te une tanto en la aventura que termina fraternizando inevitablemente. Si Luis del Olmo ha trabajado tantas horas y ha luchado tanto para llegar a ser lo que fue, cómo yo, que sé lo que es eso. Así que terminamos siendo muy amigos".

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