"He hecho lo que me ha dado la gana": María Galiana, una feminista en una época difícil pero con un marido "maravilloso"

María Galiana se emociona al hablar de Rafael, su marido y quien "más disfrutaba con sus éxitos". Y es que para la actriz, Rafael era "maravilloso" y mucho más que su marido: "Lo que más echo de menos es hablar con él".

María Galiana explica a Aimar Bretos en el plató de La Noche de Aimar cómo es su nueva obra en el teatro. Se trata de 'Solo quiero irme a Francia', basada en una idea de la autora de retratar a "las mujeres reprimidas". "Como lo hemos sido todas en esa época", explica Galiana, que explica que esas mujeres "tenían mucho oculto que contar, pero, sobre todo, mucho que defender".

Preguntada por Aimar Bretos si tuvo que aprender a ser feminista, María Galiana afirma que no: "Siempre lo he sido". "Siempre he sido muy independiente y he tenido un gran suerte con mi marido porque es una expresión burda pero he hecho siempre lo que me ha dado la gana", destaca Galiana, que recuerda cómo su marido la apoyó en todo momento cuando decidió pedirse una excedencia para hacer un pequeño papel en Madrid teniendo cinco hijos.

"Amigos mios que me han dicho, 'qué pena que se haya muerto quien más disfrutaba con tus éxitos", destaca Galiana, que se emociona al recordar a Rafael: "Se me saltan las lágrimas". "Solo ver la cara de mi marido cuando me dieron el Goya merecía la pena totalmente", asegura.

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