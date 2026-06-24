La emoción de María Galiana al recordar a su marido, su mayor fan: "Solo por ver su cara cuando me dieron el Goya merecía la pena"

María Galiana se emociona al hablar de Rafael, su marido y quien "más disfrutaba con sus éxitos". Y es que para la actriz, Rafael era "maravilloso" y mucho más que su marido: "Lo que más echo de menos es hablar con él".

Aimar Bretos pregunta a María Galiana en el plató de La Noche de Aimar si tuvo que aprender a ser feminista al vivir en una generación en el que las mujeres estaban muy reprimidas. "Siempre lo he sido", responde la conocida actriz, que destaca también el papel de su marido: "Siempre he sido muy independiente y he tenido un gran suerte con mi marido porque es una expresión burda pero he hecho siempre lo que me ha dado la gana".

Y es que Galiana recuerda en este vídeo cómo su marido la apoyó en todo momento, incluso, cuando decidió pedirse una excedencia para hacer un pequeño papel en Madrid teniendo cinco hijos. "Amigos mios que me han dicho, 'qué pena que se haya muerto quien más disfrutaba con tus éxitos", destaca Galiana, que se emociona al recordar a Rafael: "Se me saltan las lágrimas". "Solo ver la cara de mi marido cuando me dieron el Goya merecía la pena totalmente", asegura.

"He tenido esa suerte, entonces, claro, no he tenido que luchar nada, simplemente he vivido mi vida", destaca la actriz, conocida por interpretar a la abuela Herminia en la serie 'Cuéntame'. Galiana reconoce que echa mucho de menos a Rafael: "Mis amigos me dicen que tengo a mis hijos, pero mis hijos no son mis amigos, fundamentalmente lo que echo de menos es hablar con mi marido".

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