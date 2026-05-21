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Pedro Zerolo

La emoción de Jesús Vázquez al recordar a Pedro Zerolo: "Fue el gran artífice de que la ley saliera adelante"

En La Noche de Aimar, Jesús Vázquez recuerda su implicación durante la aprobación del matrimonio igualitario y reivindica la figura de Pedro Zerolo, "el gran abanderado de esta causa": "Le apretaba mucho a Zapatero".

Jesús Vázquez recuerda su activismo por el matrimonio igualitario y se emociona al hablar de Pedro Zerolo: "El gran artífice"

Jesús Vázquez recuerda en La Noche de Aimar su etapa de mayor implicación política, coincidiendo con el debate sobre la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en España.

"Yo ahora quiero vivir más tranquilo, pero tuve una época en la que fui más activo en política, coincidiendo con la época en la que salió a la palestra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo ahí luché mucho y defendí al Gobierno que prometió que lo haría, que era el Gobierno de Zapatero", ha explicado el comunicador.

En ese contexto, Aimar Bretos comparte en el plató un audio de Pedro Zerolo que ha emocionado al presentador: "Era una persona excepcional, él fue el gran abanderado de esta causa, junto con Zapatero, y yo iba detrás de ellos apoyando". El presentador llega a afirmar que Zerolo fue "el gran artífice" de que la ley saliera adelante: "Le apretaba mucho al presidente". "Si estuviera aquí le diría, como decía él, 'que los derechos cuestan mucho conquistarlos, pero hay que luchar cada día por mantenerlos, porque en cualquier momento se pueden perder'".

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