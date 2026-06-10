Las duras palabras de Juan Echanove contra Trump, Putin y Netanyahu: "No son locos, son genocidas"

Juan Echanove defiende la democracia a capa y espada y advierte, sobre todo a los más jóvenes, que es el bien más preciado que tenemos. También se acuerda de ese "tío" que está en EEUU y de aquellos otros de Rusia e Israel.

El actor Juan Echanove conversa a media luz con Aimar Bretos en la intimidad de La Noche de Aimar sobre su adaptación teatral de 'La escopeta nacional', la célebre sátira de Luis García Berlanga que actualmente se representa en el Teatro Español. Durante la entrevista, Echanove sobre la vigencia de la obra y aprovecha para lanzar una firme defensa de la democracia frente a los discursos que cuestionan su valor.

Preguntado por quiénes serían hoy los que "empuñan la escopeta" que simboliza el universo berlanguiano, Echanove es contundente: "Es la gente joven que cree que la democracia es prescindible".

"Yo lo único que puedo hacer es poner todo de mi parte para decir que la democracia es el bien más preciado que tenemos entre las manos aun cuando cosas que ocurran no me gusten y me atañan directamente a mí o a mi manera de pensar. Mi ideología siempre será la que es, pero evidentemente, no voy a pensar que todo lo bueno está de mi lado y todo lo malo, del lado del otro. No lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora", afirma en defensa de la democracia..

Un alegato que lleva a Bretos a advertirle de las dificultades para que ese mensaje cale entre parte de la sociedad. Aun así, Echanove se muestra confiado en la fortaleza del sistema democrático y asegura que espera que no cambie nunca porque, a su juicio, está muy sólidamente asentado. "Tengo la sensación de que es inamovible", señala.

Sin embargo, el presentador del programa de laSxexta introduce una reflexión que pone matices a ese optimismo. "El mero hecho de que sea verosímil que la democracia se erosione y caiga es acojonante", comenta. Una observación que lleva al actor a poner el foco en algunos de los principales líderes internacionales.

"Es que yo me pongo aquí estupendo y digo que la democracia es el bien más preciado y tengo a un tío en EEUU que es un loco. Tengo otro en Rusia que es un loco. Y tengo otro en Israel que es un loco. Bueno, no son locos, son genocidas", estalla Echanove.

El intérprete endurece aún más su valoración al referirse a ellos como figuras perjudiciales para el conjunto de la sociedad. "Son dañinos para el ser humano y una catástrofe para la humanidad", afirma con rotundidad.

Pese a ese diagnóstico crítico sobre la situación internacional, Echanove cierra su reflexión con una nota de esperanza y se muestra convencido de que, tarde o temprano, llegarán tiempos mejores.

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