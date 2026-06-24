La divertida confesión de María Galiana a Aimar Bretos: "Estoy hablando contigo pensando que tendría que estar en El Rocío"

María Galiana afirma que a ella las fiestas le gustan a su estilo y que, como buena sevillana, le pierde El Rocío. "Estoy hablando contigo pensando que en donde tenía que estar es en El Rocío", confiesa a Aimar Bretos.

Aimar Bretos pregunta a María Galiana por qué no se jubila con 91 años. "Para mí, y creo que para todos los de mi generación y algunos posteriores, trabajar es una cosa buenísima, todo lo contrario a lo que piensa la juventud de ahora en general", afirma la actriz, que destaca que, en cambio, "la juventud de ahora, en general, protesta porque los trabajos que consiguen no están bien remunerados, les cuesta mucho trabajo empezar en trabajos mínimos y con poco dinero y lo de levantarse muy temprano".

"A mí siempre me ha alegrado muchisimo tener posibilidades de trabajar", afirma, la actriz destaca que siempre ha disfrutado de sus trabajos: "A mí me ha pasado durante tantos años como profesora, que ha sido mi gran vocación, la docencia". "Una vez que me jubilo, me encuentro con otro trabajo que me gusta como ser actriz", afirma, Galiana, que, a la pregunta de Aimar sobre por qué no se jubila, responde: "¿Por qué lo voy a dejar?".

Por otro lado, preguntada sobre si le gustaría haber sido joven en la época actual, Galiana responde a Aimar Bretos: "No lo creo porque lo de salir de fiesta no me va". "Me gusta mucho las fiestas, pero a mi estilo, soy sevillana y, ahora mismo, estoy aquí hablando contigo pensando que en donde tendría que estar es en El Rocío". Una confesión que desata las risas del plató.

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