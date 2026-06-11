El día que el hijo de Juan Echanove le anunció que quería ser chef y no actor: "Me metí al baño y grité eufórico"

El actor reivindica en La Noche de Aimar la gastronomía como uno de los grandes "puntos de encuentro" de la sociedad y reconoce que nunca quiso que su hijo siguiera sus pasos en la interpretación.

Más allá de la interpretación, Juan Echanove tiene otra gran pasión: la gastronomía. Durante su entrevista en con Aimar Bretos, el actor reflexiona sobre su estrecha relación con la cocina y sobre cómo sus constantes viajes por España le han permitido conocer el país desde una perspectiva muy particular.

"Mi vida está pegada a una maleta", explica el actor, reconociendo que ha viajado mucho: "Soy un enamorado de España porque la conozco pueblo a pueblo". Para Echanove, la gastronomía es una de las mejores formas de comprender la riqueza y diversidad del país. "En la gastronomía hay una manera de explicar este país. Estamos en un país que geográficamente es complicado de explicar, políticamente, sociológicamente, deportivamente, religiosamente, ¡todo es un conflicto!”, señala entre risas, añadiendo que "es alérgico a los conflictos". "Pero todo el mundo está de acuerdo en que como en este país no se come en ningún sitio", afirma contundente Echanove.

Precisamente por eso considera que la cocina tiene una capacidad única para unir a las personas. "En la gastronomía hay un punto de encuentro. Y a mí me interesan los puntos de encuentro", destaca.

Una pasión que mantiene de cerca en casa, ya que su hijo es chef. "Cuando viene a casa me cocina y se me cae la baba", asegura orgulloso, recordando cómo fue el día que le comunicó que quería adentrarse en el mundo de la cocina: "Solo pensé: 'Que no se haga actor', me dijo que quería ser cocinero y fui al baño y grité eufórico", recuerda.

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