El detective privado David Blanco explica las tarifas del sector: "Puede oscilar entre 60 y 70 euros la hora"

"En España la profesión de detective está regulada por ley y hay que estudiar en la Universidad, te habilita el Ministerio del Interior y toda nuestra vida profesional estamos controlados por la Policía Nacional", desvela el detective privado David Blanco en La Noche de Aimar.

"Somos investigadores, lo que podemos hacer es plantearnos una hipótesis de lo que está pasando pero no acertamos siempre", sostiene David Blanco, detective privado, que se sienta esta noche en la mesa de debate de La Noche de Aimar, para hablar de su trabajo tras más de 30 años de experiencia en el sector.

Una profesión que asegura estar estrictamente regulada. "En España la profesión de detective está regulada por ley y hay que estudiar en la universidad, son tres años y te habilita el Ministerio del Interior y toda nuestra vida profesional estamos controlados por la Policía Nacional", desvela Blanco.

En ese sentido, explica también las obligaciones administrativas del sector, señalando que "tiene que registrar todas las investigaciones en un libro de registro". "Y eso queda a disposición de la autoridad", apunta.

Tarifas y coste del servicio

El detective también detalla el coste de contratar a un profesional del sector, aunque advierte de que depende del tipo de caso. "Puede ser una investigación de unas horas a otras que estamos meses. Por decir un precio, la hora del detective puede estar oscilando entre 60 o 70 euros", destapa a Aimar Bretos, defendiendo la relación entre coste y utilidad del servicio: "Tampoco es una inversión tan grande cuando el problema lo merece, al final el fin justifica los medios".

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