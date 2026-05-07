Belén Rueda está "hasta las narices" de que le digan que es "fuerte y valiente": "Te ponen esa etiqueta y ya vale todo"

En su entrevista con Aimar Bretos, Belén Rueda recuerda las horas que pasó hablando con otros padres con niños enfermos en el hospital mientras su bebé María, que terminó falleciendo, era un bebé. De ahí salió la Fundación 'Menudos corazones'.

Durante su entrevista a Belén Rueda, Aimar Bretos pregunta a la actriz si "se puede tener amigos de verdad en una profesión en la que todo está atravesado por el ego". "Vale y yo ahora te pregunto, ¿qué profesión no está atravesada por el ego?", responde Belén Rueda al presentador, que explica que se le ocurren "muchas que no están tanto" como la de ambos. Por su parte, Belén Rueda destaca que en cada proyecto que ha hecho le "ha quedado mucha gente conocida" y también gente con la que tiene una relación más estrecha aunque no se vea todos los días.

Un momento que Aimar Bretos aprovecha para sorprender a Belén Rueda con un mensaje en audio de Emilio Aragón. "Cuando echo la vista atrás todos los recuerdos que me vienen son bonitos", asegura Aragón, que recuerda desde momentos de trabajo y rodaje hasta momentos más en familia y con amigos, todos ellos, "siempre con alegría, buen humor e ilusión". "Si algo he aprendido a tu lado es que tu talento, que es enorme, solo lo supera tu manera de cuidar a las personas que tienes cerca", asegura Emilio Aragón a Belén Rueda, de la que dice que es "de las personas que hace mejor el oficio y mejor la vida, una compañera excepcional y una amiga de las que una guarda con celo".

"Gracias por tantos años, tanto trabajo compartido y, sobre todo, por seguir estando", destaca el actor a una emocionada Belén Rueda, que confiesa que Emilio Aragón "ha significado mucho" en su vida. "Yo tengo un recorrido muy atípico", recuerda la actriz, que destaca que antes de llegar a Madrid no pensaba que ser actriz fuera lo suyo porque no tenía contactos. Sin embargo, Belén Rueda recuerda cómo su primer trabajo fue trabajar con él: "Emilio rompió moldes, fue un adelantado a lo que serían los programas de entretenimiento en el que se mezclaban muchas artes".

"Luego la vida te lleva a un lado y a otro, pero en el momento en el que trabajamos muy mano a mano ocurrió lo de María, mi hija", recuerda Belén Rueda sobre la muerte de su hija siendo un bebé. La actriz destaca que "todo el grupo de amigos dijo" que se dedicara "a ella": "María mi hija falleció, y estábamos millones de horas en el hospital". Incluso, la actriz cuenta cómo de las charlas de otros padres en los pasillos nació la Fundación 'Menudos corazones'.

"Entonces, en ese momento dado tienes buenos amigos que te dicen, 'olvídate, dedícate a eso', y eso es tan bestia...", recuerda la conocida actriz, que concluye con un atajante reflexión sobre el "buenismo": "A mí esto del buenismo... estoy hasta las narices de lo de fuerte y valiente, te ponen esa etiqueta y ya vale todo". "En temas emocionales hay más etiquetas en mujeres que en hombres", afirma Belén Rueda, que asegura que ser "valiente" de verdad no tiene nada que ver con ser un "machote".

Puedes escuchar las bonitas palabras de Emilio Aragón sobre Belén Rueda y la reacción de la actriz en el vídeo principal de esta noticia.

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