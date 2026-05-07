Belén Rueda confiesa que se siente "más libre": "Me importa menos lo que piense la gente y digo que 'no' a más cosas"

"Digo que no a cosas que antes diría que sí", explica Belén Rueda sobre por qué ahora se siente "más libre". Y es que la actriz dedica su tiempo a quien quiere y cuándo quiere: "Incluso, a mí misma".

Belén Rueda se abre como nunca en el plató de La Noche de Aimar para hablar con Aimar Bretos sobre su vida personal y profesional. Tras reflexionar sobre la muerte de su hija María siendo un bebé y la sorpresa de Emilio Aragón, que le ha mandado un bonito mensaje, la actriz concluye la entrevista afirmando que siente "más libre" en su vida.

"Más libre que nunca no sé, pero que antes sí", afirma la conocida actriz, que ha protagonizado películas tan exitosas como 'El Orfanato'. "Lo noto en que me importa menos lo que piensen los demás, en que digo que no a cosas que antes diría que sí porque piensan que es conveniente", destaca Belén Rueda, que explica que su tiempo ahora lo dedica a las personas que ella quiere y cuando ella quiere: "Incluso, a mí misma".

A los machirulos

"¿Qué se siente cuando un directivo te dice que no tienes suficientes tetas?", pregunta Aimar Bretos a la conocida actriz, sobre un caso de acoso que sufrió hace muchos años. "Me quedé sin habla, era muy joven, era mas inocente", recuerda Belén Rueda en este vídeo, donde destaca que hoy en día "le hubiera dicho" que le iba "a denunciar". "Cualquier palabra que le diga sería ponerme en el lugar donde se ha puesto él", afirma la conocida actriz, que destaca que si le insulta llamándole "imbécil o gilipollas" sería ponerse "en su posición".

"Ahora mismo es posible que le dijera, 'tienes toda la razón', me iría y le denunciaría", afirma la actriz, que reflexiona en el vídeo: "No hay que avisar porque entonces te viene el tsunami multiplicado por dos, pero hay que encontrar a gente que también te apoye porque llevar esto sola no es nada fácil".

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