Aimar Bretos entrevista a Jesús Vázquez y Manuel Carrasco este miércoles en La Noche de Aimar

Este miércoles, a las 23 horas, Aimar Bretos entrevista en La Noche de Aimar a Jesús Vázquez y Manuel Carrasco.

Este miércoles, a las 23 horas, laSexta estrena una nueva entrega de La Noche de Aimar, el primer formato de Aimar Bretos tras su incorporación al grupo Atresmedia. El presentador Jesús Vázquez y el cantante Manuel Carrasco, son los invitados de este cuarto programa de la temporada.

La Noche de Aimar es una producción de Atresmedia en colaboración con Newtral, que se podrá ver también fuera de España a través de atresplayer Internacional.

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*Puedes ver el resto de programas de La Noche de Aimar en atresplayer.