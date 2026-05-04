Aimar Bretos entrevista a Iñaki Gabilondo y a Belén Rueda en el segundo programa de La Noche de Aimar

Iñaki Gabilondo y Belén Rueda se sientan en la mesa de La Noche de Aimar este miércoles a partir de las 23:00 h. El periodista y la actriz se sinceran frente a Aimar Bretos y reflexionan aspectos trascendentales de la vida.

"La emoción de estar vivo, la conciencia de estar vivo y la lucidez de estar vivo. Esa es para mí toda mi visión desde que empecé", confiesa Iñaki Gabilondo en La Noche de Aimar, con esa serenidad que solo dan los años de oficio y la mirada afinada por la experiencia. Una forma de entender el periodismo (y la vida) desde lo esencial.

El mítico periodista es uno de los grandes invitados de este segundo programa de La Noche de Aimar, el nuevo espacio de entrevistas calmadas y en profundidad que llega a laSexta de la mano de Aimar Bretos, un lugar que invita a la reflexión, a la calma, a la contemplación, con su luz tenue y sus dos micrófonos que bien podrían formar parte de la exposición de un museo.

También se sentará frente a Bretos la célebre actriz Belén Rueda, dispuesta a desmontar etiquetas y a hablar sin tapujos: "Estoy hasta las narices de lo de 'fuerte y valiente'. Te ponen esa etiqueta y entonces, ya vale todo".

Este martes, en laSexta, Iñaki Gabilondo y Belén Rueda. Dos voces míticas de nuestro país se encuentran en La Noche de Aimar.

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