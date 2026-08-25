Así es Mariano, el mejor amigo de Charlotte en Mujeres ricas: "En verano me voy un mes a un colegio en Suiza"

Charlotte, hija de Mariana Nannis, charla con Zoe, su mejor amiga, y con Mariano, un amigo que define como "simpático" aunque poco hablador: "Al principio es tímido y no habla con la gente, pero luego sí".

En este vídeo de Mujeres ricas, Charlotte, hija de Mariana Nannis, habla con sus amigos, Zoe y Mariano, en su habitación. "No me abrías la puerta, tuve que saltar y esta todo el jardín lleno de cagadas de perro", destaca Mariano a su amiga, que, por su parte, les pregunta qué planes tienen para el verano: "Ya viene el verano, ¿qué vais a hacer?, ¿vais de vacaciones?".

"Yo me vengo a tu casa", afirma Zoe en el vídeo, donde Mariano desvela que él se va "un mes a un colegio en Suiza". "Mariano es muy buen amigo, es difícil definirlo", destaca a cámara la hija de Mariana Nannis, que explica que "al principio es tímido y no habla con la gente, pero luego sí". Por otro lado, Charlotte destaca que ella va a "vivir la vida" en verano.

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