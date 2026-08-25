Vallín: "Había mecanismos para proteger a los menores sin alterar vacaciones"

"Lo más preocupante es que, en este mes, que sepamos, no ha habido ninguna amenaza explícita a la seguridad nacional debido a este retraso", asegura el periodista Pedro Vallín en Al Rojo Vivo.

El periodista Pedro Vallín critica la falta de colaboración del Gobierno de Ceuta con el Gobierno central, señalando que las comunidades gobernadas por PP y Vox se resisten a recibir menores en la península. Vallín destaca que el Gobierno central ha reconocido implícitamente que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tenía razón al pedir un mando único el 1 de agosto, y aunque el Gobierno ha rectificado, lamenta que no se abordara la crisis antes. Además, subraya que no se ha activado la tutela de los derechos de los menores a tiempo y cuestiona el enfoque del Gobierno en la gestión de la crisis.

El periodista Pedro Vallín asegura este martes en Al Rojo Vivo que el Gobierno de Ceuta no está colaborando con el Gobierno central: "Las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox no quieren recibir menores o se niegan en principio a ese reparto de los menores en la península".

Por otro lado, Vallín recuerda que el Gobierno ha dado un paso, que es el reconocimiento implícito, de que Vivas tenía razón cuando el 1 de agosto pidió que hubiera un mando único. "Está bien que, dentro de lo malo, el Gobierno rectifique y decida abordar la crisis como quizá debería haberla abordado hace un mes", afirma el periodista. "Lo más preocupante es que, en este mes, que sepamos, no ha habido ninguna amenaza explícita a la seguridad nacional debido a este retraso", añade.

Sobre la tutela de los derechos de los menores, que es la otra parte de la crisis migratoria en Ceuta, Vallín considera que podía haberse hecho esto mismo hace un mes. "Hay mecanismos gubernamentales del Ejecutivo para que esto se hubiera activado el 1 de agosto sin que las vacaciones de nadie tuvieran que ser comprometidas. No me hace gracia que manden al 'poli bueno' del Gobierno -refiriéndose al vicepresidente Carlos Cuerpo- a hacer el anuncio", concluye Vallín.

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