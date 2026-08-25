Inma Lucas destaca a Europa como "el actor en la sombra y en el silencio absoluto" ante la crisis de Ceuta

La periodista recuerda en Al Rojo Vivo que no se puede obviar el papel de Marruecos y cuestiona a quienes le dan apoyo para que se alce de esta manera, "teniendo en cuenta que somos países vecinos y que la supremacía la tiene España con los acuerdos comerciales".

La periodista defiende en Al Rojo Vivo que las vacaciones son necesarias absolutamente para todos, incluso para el presidente del Gobierno que, en estos momentos en esta crisis ha pasado por diferentes fases: "Sí que es cierto que el 30 y 31 era una crisis diplomática, de seguridad nacional en todos los aspectos, con implicación directa del Gobierno y de la Diplomacia. Es decir, tú puedes ser diplomático, pero no sumiso. Y ahora, lo que tenemos es una crisis humanitaria".

En relación a la crisis migratoria en Ceuta, Inma Lucas se pregunta qué vamos a hacer con los menores, con la identificación de las personas que siguen vagando por las calles y apunta que "queremos normalizar una situación que no es para nada normal y que para los ceutíes no es porque siguen habiendo personas en las calles y sigue habiendo menores que no están atendidos y que no quieren ser atendidos en península".

"Entonces, yo creo que forma parte de esta acción y esta actuación; y estas respuestas las tiene que dar el Gobierno central. Pero, por otra parte, no podemos obviar cuál es el papel de Marruecos. ¿Qué ha hecho Marruecos en todo esto? ¿Quién da apoyo a Marruecos para que se alce de esta manera, teniendo en cuenta que somos países vecinos y que la supremacía, por decirlo de alguna manera, la tiene España con los acuerdos comerciales?, cuestiona la periodista en Al Rojo Vivo.

Por último, Lucas lanza otra cuestión sobre la mesa de Al Rojo Vivo: "¿Qué pasa con Europa? ¿Por qué es el actor que está en la sombra y en el silencio más absoluto?"

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