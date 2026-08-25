El monólogo de Patricia Conde sobre cómo dejar al novio perfecto: "Es más fácil que un francés aplauda a Nadal"

Patricia Conde afirma que tiene el novio perfecto, ¿el problema? que no le aguanta más. Así lo explica en su monólogo en El Club de la Comedia.

Patricia Conde llega al plató de El Club de la Comedia para hablar en su monólogo de su novio, que "es genial": "En casi todos los monólogos los novios son un desastre, pero el mío no". "Es el novio perfecto, ¿alguien lo quiere?, porque yo ya no le aguanto más", destaca la presentadora, que afirma que "al principio, cuando das con un novio perfecto de estos no te lo crees": "Yo lo más cerca que había estado de un príncipe azul fue cuando fui a ver Avatar en 3D".

"Por eso crees que te ha tocado la lotería", afirma Conde, que destaca "lo más importante de todo": "Siempre me da la razón, aunque no la tenga y eso parece que mola, pero no mola nada, es frustrante". "Cuando pasa un poco de tiempo te das cuenta de que un novio perfecto es una maldición", destaca la actriz, que afirma que es "imposible" dejarle: "Es más fácil ver a un francés aplaudir a Nadal que dejar a un novio perfecto". "Porque si le dejas tú, entonces tú eres la mala y tienes que putearle para que te deje tú a él y le pongan verde a él, y es que el novio perfecto te deja siempre mal", asegura.

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