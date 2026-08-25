Cembrero, tras la filtración de la lista de 70.000 espias marroquíes: "Si Marruecos sospecha de España, habrá consecuencias"

Un grupo de hackers ha filtrado los datos de miles de agentes y policías marroquíes. Ignacio Cembrero analiza quién podría estar detrás y advierte de las posibles consecuencias para la relación entre España y Marruecos.

Un grupo de hackers, Jabaroot, ha difundido una lista con los datos de al menos 70.000 agentes y policías marroquíes como supuesto "regalo" a España tras la crisis migratoria de Ceuta, según ha informado en exclusiva 'El Confidencial'.

El periodista Ignacio Cembrero ha analizado en Al Rojo Vivo quién podría estar detrás de esta filtración. "Es lo que me gustaría saber. Hay muchas versiones que circulan", reconoce. Una de ellas apunta a los servicios secretos argelinos; otra, a agentes argelinos apoyados por antiguos miembros de los servicios secretos franceses. Incluso existe una tercera hipótesis que señala al CNI. "Yo no estoy en condiciones de aclararlo", admite.

Lo que sí tiene claro Cembrero es el impacto de la filtración: "Son filtraciones que hacen mucho daño al principal servicio secreto marroquí, a la Agencia de Inteligencia Interior marroquí".

Una lista "caducada", pero muy valiosa

Cembrero considera que la publicación es "un regalo", aunque con matices: "Es un regalo un poquito caducado, porque la lista que sacaron ayer no es la de los agentes que hoy en día están en servicio. Se remonta a hace dos o tres años".

Pese a ello, considera que la información tiene un enorme valor para los servicios de inteligencia porque permite identificar a quienes trabajaban para la inteligencia interior marroquí, una agencia con ramificaciones fuera del país y a la que atribuye el uso masivo del programa Pegasus para espiar a ciudadanos marroquíes, periodistas y también a miembros del Gobierno español.

"Es una información muy valiosa para todos los servicios de información", sostiene Cembrero, que asegura haber constatado "el enorme interés" que la filtración ha despertado en algunas capitales europeas.

La filtración, además, no se limita a agentes de inteligencia. Según Cembrero, también se ha difundido información de miles de policías marroquíes, desde agentes destinados al tráfico hasta mandos con responsabilidades relevantes.

Los hackers amenazan con revelar más información sobre Ceuta

El grupo también ha anunciado nuevas filtraciones y amenaza con publicar los nombres de quienes, según ellos, organizaron y orquestaron la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Cembrero explica que los hackers ya han señalado a varios responsables de la estructura de poder marroquí y que ahora aseguran disponer de documentos sobre las órdenes que se dieron para ejecutar la operación.

"Eso es interesante. A ver si cumplen la promesa y tendremos más motivos para analizar lo que sucedió en Ceuta", apunta.

Pero el periodista considera que podría haber una información todavía más relevante: los documentos que el grupo asegura tener sobre el espionaje con Pegasus y, en particular, sobre el espionaje sufrido por Pedro Sánchez y varios miembros de su Gobierno.

Cembrero sostiene que estas filtraciones apuntan directamente a la inteligencia marroquí: "Fue obra de la Agencia de Inteligencia Interior marroquí", afirma, en referencia al espionaje con Pegasus.

¿Puede afectar a la relación entre España y Marruecos?

Sobre las posibles consecuencias diplomáticas, Cembrero advierte de un escenario delicado. La información publicada es de gran valor para los servicios de inteligencia, incluido el español, pero Marruecos podría sospechar que detrás de la filtración existe algún servicio secreto español.

"Si las autoridades marroquíes pueden sospechar que algún servicio secreto español, algún hacker español que actúe por cuenta de algún servicio secreto español está detrás de esa filtración, eso tendrá muchas consecuencias sobre la relación bilateral, es decir, que la empeorará", advierte.

Cembrero recuerda además el precedente de Francia en 2014, cuando comenzaron a difundirse documentos confidenciales de la diplomacia y los servicios secretos marroquíes. Con el tiempo, explica, se supo que aquellas filtraciones procedían del servicio secreto francés.

"Lo hizo de forma espectacular, filtrando centenares de documentos", recuerda el periodista.

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