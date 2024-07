Ahora que estamos en verano, todo el mundo se pregunta si son buenos los zumos ocuántos nos podemos tomar. Es por eso que Pablo Ojeda se ha encargado de resolver todas las dudas sobre este tema.

El nutricionista ha destacado la importancia de la fibra que tiene la fruta, la cual se pierde cuando se exprime. Además, ha dado importancia a la pulpa y a todos los beneficios que tiene: "Si me tomo el zumo quitando la pulpa, es como si la energía que está dentro saliera. La fibra de la fruta libera energía ligeramente".

Por otro lado, ha explicado que tomar zumos "no es el demonio". Asimismo, ha comentado que lo recomendable para el ser humano es tomar "uno o dos a la semana", un consejo que ha dejado impresionado a Iñaki López, que le ha terminado diciendo entre risas: "Como me veas comer un día, me retiras la palabra".