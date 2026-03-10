Zaida Cantera, crítica con los anillos inteligentes: "Permiten encasillar a la población, no seamos ingenuos"

Donald Trump ha señalado que todos los estadounidenses en el año 2030 deberían contar con uno de estos dispositivos que permiten monitorizar diferentes parámetros de salud: desde la calidad de nuestro sueño a nuestra actividad física diaria.

Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, visitaba El Hormiguero este lunes. Entre otras cosas, explicaba a Pablo Motos por qué usa un anillo inteligente. Estos anillos miden diferentes parámetros de la salud, desde la calidad del sueño a nuestra actividad. El uso de este tipo de dispositivos se ha popularizado en los últimos años, tanto que incluso Donald Trump ha dicho que para el año 2030 todos los estadounidenses deberían tener uno.

Zaida Cantera expone que los médicos tienen una serie de parámetros de referencia que se miden, por ejemplo, a través de los análisis de sangre y permite conocer el estado de nuestra salud. La ex vicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN indica que, por ejemplo, a través de los datos recogidos por esos anillos "se pueden hacer análisis que permiten ir encasillando a la población".

Y, tras esta clasificación, por ejemplo, las aseguradoras pueden hacer ofertas diferentes a cada uno de ellos. "No seamos ingenuos", indica, "aquí el anillo no es gratis". "Ya tenemos muchos un reloj que nos da los parámetros de salud", señala.

Esos datos son volcados en la nube, donde, como afirma, "lo interesante no es la individualización de los datos". "Los estadistas llevan a cabo el análisis de los datos y, a través de esos datos, pueden saber si en una población determinada sufre porque el agua esté mal, por ejemplo", expone.

