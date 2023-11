Un grupo de vecinos de Toledo está denunciando el sufrimiento que les causa las luces y los villancicos a "elevadísimo volumen" de la decoración de Navidad de la ciudad. Aseguran que ocurrió lo mismo el año pasado y que el Ayuntamiento no hace nada por evitarlo. "Son 45 días de villancicos en forma de bucle", lamenta una mujer.

Ahora se han organizado para exigir al Consistorio que haga mediciones acústicas para comprobar si el despliegue navideño cumple con las ordenanzas municipales. En el vídeo sobre estas líneas, Más Vale Tarde ha podido hablar con una de las vecinas, que explica que en la gigantesca bola de Navidad que tienen enfrente de sus casas "suenan tres villancicos que se repiten y me los sé de memoria".

"Ya sueño con ellos", afirma esta mujer, que apunta que el que peor lleva es el 'All I Want for Christmas Is You' de Mariah Carey: "Ya no me gusta tanto", comenta.