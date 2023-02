El escritor ha concedido recientemente dos entrevistas en las que ha dado pocos detalles de su ruptura con Isabel Preysler. Pero lo que sí que ha dejado claro es que su historia con ella no da para una novela de las suyas. En la de El País confesó que la experiencia fue magnífica pero no literaria.

"No voy a escribir una novela sobre eso, no se puede aprovechar", aseguró al mismo tiempo que reconoció que eran dos mundos muy distintos. "Ese mundo no es mi mundo", insistió Vargas Llosa.

Aún así, aseguraba haber estado muy enamorado de Preysler a la par que muy contento con su actual situación. "Vuelvo a estar en mi casa rodeado de mis libros", celebraba en una de sus respuestas.