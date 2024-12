Uno de los afectados por la DANA: "Gracias a todos estos ángeles hemos podido ser el primer pueblo en enterrar"

"Quiero dar muchas gracias a todas las personas, a todos los ángeles que me han ayudado a limpiar el cementerio. Gracias a eso hemos podido ser el primer pueblo en enterrar", ha comentado Juan José en Más Vale Tarde.

Juan José Monrabal, uno de los afectados por la DANA, ha querido dar las gracias a todos los "ángeles" que han ayudado a que Catarroja se recupere tras la catástrofe. "Hemos podido ser el primer pueblo en enterrar", ha asegurado Juan José en Más Vale Tarde.

"Quiero dar muchas gracias a todas las personas, a todos los ángeles que me han ayudado a limpiar el cementerio. Gracias a eso hemos podido ser el primer pueblo en enterrar", ha comentado Juan José, quien ha insistido en dar las gracias "a todos porque para mí han sido ángeles todas estas personas". "Vamos a poder salir si nos unimos todos, si no, no vamos a poder hacer nada", ha añadido.

Así, el afectado también ha hecho hincapié en que los niños de la Comunitat Valenciana han padecido el Covid y ahora la DANA. "Los niños son el futuro, de estos niños pueden salir abogados, médicos… Si nosotros ahora podemos facilitarles que tengan una educación sana es volcarnos con ellos", ha añadido.