La tía de la pequeña que sufrió un ataque por parte de los ultras de Frente Atlético, en las inmediaciones del Metropolitano por llevar una camiseta de Vinicius, asegura que la apartó inmediatamente porque estaba sufriendo un ataque de ansiedad terrible. La pequeña se tapó la camiseta y el escudo por miedo a que alguien más le dijese algo. "Le tuve que poner mi jersey para que se sintiera más segura", añade en declaraciones a la SER.

Pero el miedo de la pequeña no se quedó allí. La primera noche se despertó varias veces pensando que venían a por ella, explica. "Toda la noche con miedo, con unas pesadillas terribles ... Está asustada porque no sabe por qué le pasa. Ella no entiende escudos ni de rivalidades", confiesa la tía de la pequeña.

La niña ya no quiere ir más a ver un partido. "Me ha dicho que solo irá si va con la misma camiseta que ellos para que nadie le mire", relata.