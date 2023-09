Sucedió el domingo. Una niña que iba a ver el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid sufrió una ataque de ansiedad. ¿La razón? Llevaba una camiseta de Vinicius y fue rodeada por los ultras de Frente Atlético en las inmediaciones del Metropolitano.

Su tía Silvia ha contado en la Cadena Ser cómo se sucedieron los hechos. "Estábamos dando una vuelta por el Cívitas Metropolitano; había una quedada del Frente Atlético y nos quedamos a verlo. Yo soy del Atlético desde que nací. Y empezaron a cantar 'Vikingo, no', 'mono', 'negra de mierda'. Y al principio te lo juro que no sabíamos que era por nosotros. Yo incluso miré para atrás pensando que estaban diciendo lo de fuera vikingos a algún grupo de chavales que estuvieran pasando por detrás. Nunca me hubiera imaginado que era por la niña. Hasta que se acercó un chaval, me dio unos golpes en el brazo. 'Vete de aquí o vamos a matar a la niña de mierda'. Bueno, bueno. Una barbaridad de insultos y de todo. Y de esto que levanta la vista y ves a muchísima gente, a una multitud muy grande de personas señalando a la niña, insultando a la niña, cantándole a la niña", ha explicado.

Una situación de terror que hizo que la familia sacara inmediatamente a la pequeña de allí y que ha dejado a la niña muy angustiada. Según su tía, "era su primer partido de fútbol" y esa noche "se despertó varias veces pensando que venían a por ella". Sin ententer aún por qué ha pasado todo eso, la niña, según explican, "no quiere volver a pisar un estadio de fútbol".

La Liga ya ha denunciado los insultos racistas y las amenazas que sufrieron una niña, su madre y su tía. Esta última también ha interpuesto una denuncia. "Me ha costado denunciar esto porque es mi equipo, pero no comparto la violencia. Les pido mucha más vigilancia y que estén apartados de las zonas familiares. Soy muy del Atleti, es un sentimiento y los del otro día no son atléticos. Esta gente ensucia el fútbol y el deporte español. Hay que quitarlos de ahí. El Atleti me ha pedido disculpas y me ha dicho que harán todo lo posible para solucionarlo", ha sentenciado la tía de la niña.