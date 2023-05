Más Vale Tarde entrevista a Teresa Rabal, fenómeno de la música infantil en los 80 y 90, que a sus 70 años vuelve al cine con la película 'Tin & Tina'. La cantante asegura que, tras 40 años alejada de la gran pantalla, está "como loca" con este regreso que "me lo pedía el cuerpo".

Su papel en este thriller de terror, que se estrena el 26 de mayo en Netflix, explica que es "muy diferente a lo que he hecho en la vida", el de una monja "dura, de las que dicen que la letra con sangre entra". Teresa Rabal también recuerda en el vídeo sobre estas líneas su carrera en televisión, cine y teatro, así como sus últimos trabajos, con pequeños cameos en series de televisión, y afirma que "no me voy a cansar nunca de cantar el 'Veo, Veo', es la joya de la corona".

"Es verdad que he estado un par de años o tres sin galas, muy tranquila, y me he dedicado a ser abuela y madre de mis hijos", comenta la cantante, que ahora se muestra dispuesta a volver a sus principios como actriz: "Quiero hacer teatro, cine y estoy encantada". Sobre esta segunda juventud que está viviendo, recuerda que "mi madre trabajó hasta los 90".