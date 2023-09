La presentadora y comunicadora María Teresa Campos, que ha fallecido la madrugada de este martes, tuvo una trayectoria tan larga, que nos ha dejado momentos imborrables que quedarán para siempre en la historia de la televisión. Uno de ellos es la inocentada que hicieron al público ella y Jesús Hermida. En ella, ambos simulan tener una fuerte discusión donde le llega a decir que él es "el primero que tiene que estar" en el programa porque "cobra muchísimo".

La presentadora trabajaba en 1986 en el programa 'Por la mañana' de Jesús Hermida, ahí fue donde alcanzó la popularidad. Pero el momento más recordado de su trabajo junto a Hermida es la inocentada al público que protagonizaron, donde ambos se enfrentaban en pleno directo echándose en cara la actitud laboral que tenían los dos.

"Usted tiene la mala costumbre de regañar a la gente en directo, cosa que está muy fea. Entonces, no me puede decir a mí usted que le sienta mal que me haya ido el día 24, que es el único día del año que le he pedido yo irme", le dice Campos, en una actuación de 10. Hermida le rebatió que ese día trabajaron todos menos ella y la presentadora zanjó la supuesta discusión: "Usted es el primero que tiene que estar porque cobra usted muchísimo". Después, el presentador le pidió que se marchara del programa.