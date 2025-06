Trump no descarta un ataque israelí contra Irán: "No quiero decir que sea inminente, pero podría suceder"

Estados Unidos e Irán siguen estancados en sus negociaciones nucleares. Por mucho que ambos equipos negociadores destaquen avances en las conversaciones, los estadounidenses insisten en que no hay otra alternativa a que los iraníes renuncien a su programa nuclear, una concesión que los asiáticos no están dispuestos a hacer.

Y, en medio de esas negociaciones y a pocos días de que se produzca un nuevo encuentro, Donald Trump ha reconocido que hay opciones de que Israel realice un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. "No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", ha aseverado el republicano ante los medios de comunicación, matizando que lo dice sin que nadie en el gobierno de Netanyahu le "adelantará nada".

Pese a no descartar la posibilidad bélica, el presidente de Estados Unidos ha señalado que "encantaría evitar el conflicto con Irán", aunque también recalca de que Teherán "tendrá que hacer algunas concesiones que no está dispuesto a darnos ahora mismo".

Por su parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, Dan Caine, ha tildado de "preocupante" el último informe publicado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que advertía del aumento de las reservas de uranio en Irán. "La comunidad internacional parece estar debatiendo en qué hacer al respecto y mientras tanto estamos observando cómo se desarrolla esta situación", ha subrayado durante una audiencia ante la comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes estadounidense.

Además, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha subrayado que Washington está "comprometido con el proceso de paz" y ha dado a Irán "todas las oportunidades" posibles, si bien reconoce "plenamente la amenaza" que supone que el país tenga armas nucleares.

Irán anuncia maniobras militares

Mientras tanto y como si se hubieran hecho eco de la afirmación de Donald Trump, Irán hace trabajar a sus militares. El jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán, Mohamad Bagheri, ha anunciado este jueves la puesta en marcha de maniobras militares a gran escala para "mejorar las capacidades de defensa y contención" del país en medio de la tensión con Israel y Estados Unidos

Estas actividades militares, que tendrán lugar en varios puntos del país, han sido dispuestas al margen del calendario militar anual establecido para "responder a las amenazas en la región", así como a los "movimientos de los adversarios", según informaciones de la agencia iraní de noticias Mehr.