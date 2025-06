Elisa Beni, tras la comparecencia de Sánchez: "Es una burla salir a pedir perdón y decir que no sabía nada"

Pedro Sánchez ha comparecido para dar explicaciones tras la dimisión del secreatiro de organización del Partiso Socialista, Santos Cerdán. El presidente del Gobierno ha pedido perdón a la ciudadanía y, además, ha afirmado que estaba "convencido de la integridad" de Santos Cerdán. Además, ha descartado convocar elecciones anticipadas.

En el informe de la UCO, entre otras cosas, que Santos Cerdán habría, supuestamente, amañado las primarias socialistas en 2014. Sánchez ha restado importancia a este supuesto amaño y, en la misma comparecencia, ha indicado que ganó por "más de 17.000 votos". "Si te crees los indicios del informe de la UCO... arroja una sombra de dudas sobre unas elecciones primarias en un partido en las que salió él como secretario general", expone Iñaki López.

Elisa Beni, por su parte, insiste en "la ética y la moralidad". "Empezamos viendo como vulneraba los principios socialistas y pensaba que el fin justifica los medios, y lo ha hecho en reiteradas ocasiones", expone, en referencia a las conversaciones sobre es supuesto amaño. "Hay más mensajes que dicen que, en otras agrupaciones más pequeñas, también lo han hecho", añade la periodista.

"Es el hecho de que si lo han hecho con dos... lo han podido hacer con 2.000", expone Beni. "Insisto, aunque el no fuera conocedor de eso y que lo hicieran personas sin su conocimiento... no dejas de ser tú quien puso toda la confianza en esas personas", comenta López. "Es una burla salir a pedir perdón y decir 'pero yo, de todo esto, no sabía nada'", concluye Elisa.