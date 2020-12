Cada vez es más probable que el coronavirus SARS-CoV-2 se convierta en endémico en humanos, en algunos animales o en ambos, es decir que no desaparezca con las vacunas, según coincidieron dos reconocidos expertos en enfermedades infecciosas de la OMS.

Sin embargo, este hecho no es extraño, como nos ha explicado el divulgador científico Luis Quevedo, que recuerda que los pocos virus que hemos conseguido erradicar completamente requirieron décadas de esfuerzos y de vacunas. "Es casi imposible imaginar que vaya a desaparecer", aclara.

uno de los responsables de la lucha contra la pandemia en la OMS, Mike Ryan, explicaba que "el escenario más probable es que el virus se convierta en otro virus endémico y que suponga un nivel muy bajo de amenaza en el contexto de un programa mundial de vacunación".

De hecho, Quevedo tiene la esperanza de que el virus pueda quedar atenuado y se convierta en el futuro "en un resfriado más". Otro ejemplo de virus que se ha convertido en endémico es el de la gripe, aunque el divulgador tiene la esperanza de que el coronavirus sea menos grave.

¿Cómo puede ser la nueva variante menos letal si es más contagiosa?

A más infectados, más número de muertos. Entonces, ¿cómo es posible que la nueva variante del Reino Unido sea menos mortal? La respuesta está en que "biológicamente el virus sería menos letal", explica Quevedo.

Como ejemplo, explica que el virus del VIH es menos contagioso pero provoca una mayor mortalidad que el coronavirus. Sin embargo, ve "preocupante" los datos que se están obteniendo sobre esta variante, ya que podría tener "un 56% más de infectividad".

No obstante, aclara que "no hay nada que haga pensar que no van a funcionar las vacunas" porque estas atacan un trozo del virus que no ha mutado.