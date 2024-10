Tras la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá a Iñigo Errejón, Iñaki López plantea que el político, aparentemente, "utilizaba el feminismo como excusa pero no se creía lo que llevaba años contándonos". Para la analista Tania Sánchez, manifiesta que lo que le ha producido más dolor "ser parte de un espacio político, e incluyo toda la izquierda, donde el machismo ha estado estructuralmente en muchos elementos, donde no es la primera vez que pasan estas cosas".

"Se han elaborado protocolos, debatido sobre líneas de feminismo, sobre prevención y no hemos sido capaces de que no pasara", añade. "La gran pregunta es no cuanta gente sabía esto sino cuánta gente no hemos sido capaces de que esto no pasara", reflexiona la analista.

Sánchez también se muestra muy crítica con los medios que han acudido a la casa familiar de Errejón. "Pediría respeto a su entorno familiar", afirma, "me ha parecido terrorífico que vayan a la puerta de sus padres, no se puede perseguir a sus familiares". La analista indica que no conoce cómo está el ex portavoz de Sumar pero tampoco se lo puede imaginar.