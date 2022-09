Tras las palabras virales de Mariano Turégano, un hombre de 82 años que denuncia las condiciones precarias que sufren él y otros compañeros en una residencia de ancianos pública, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que se comprometen a mejorar la climatización y la seguridad del centro, entre otros problemas que presenta el mismo. Y a la dirigente madrileña ha querido mandarle un mensaje el propio Mariano, que no pide más que tener una "vida digna".

"No pedimos ningún privilegio. Estar atendidos, tener los mínimos detalles de comida, toallas... las cosas imprescindibles de una persona normal". Mariano ha recordado además que en la Comunidad cuentan con un pliego con "todas las cosas en las que los tienen que atender" y que "se firmó", pero que sin embargo pero "no lo están cumpliendo". Para detallar la situación de vulnerabilidad que viven en ese centro, el denunciante ha puesto un ejemplo muy claro.

"Hay un defecto muy grande: la cocina no lo cocina los alimentos, no lo condimenta. No saben hacerlo. A veces la materia prima no es mala, pero no la cocinan. Hace unos días nos pusieron un cocido, pero los garbanzos no se podían comer porque estaban crudos. La gente se quedó sin comer porque no hay otra solución", ha lamentado Mariano, que ha añadido: "Si no puedes comer porque no está bien la comida o no te gusta, te quedas sin comer".

Por si fuera poco, según ha continuado explicando, en esa residencia "tampoco permiten introducir comida en las habitaciones". "No pedimos un frigorífico, sino una nevera para meter yogures o cosas así, pero no nos dejan. Porque el día que no podemos comer, si tienes algo allí...". Una situación que también ha denunciado con dureza Iñaki López. El presentador de Más Vale Tarde ha recordado que Mariano "nació en la posguerra y sabe lo que es un menú deleznable", y ha añadido: "Con lo que habrá pasado en su infancia, me hago idea de lo que tendrán ustedes en el plato cada mañana".