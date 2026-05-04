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Cantabria

Susto en Boo de Piélagos: una niña sube hasta un tejado y tiene que ser rescatada por los bomberos de Santander

La pequeña accedió al tejado, presumiblemente, a través de una ventana. Los bomberos de Santander se tuvieron que desplazar hasta este pueblo para llevar a cabo el rescate de la niña.

La pequeña accedió al tejado, presumiblemente, a través de una ventana. Los bomberos de Santander se tuvieron que desplazar hasta este pueblo para llevar a cabo el rescate de la niña.

En Boo de Piélagos, un pueblo de Cantabria, se han vivido momentos de tensión debido al tenso rescate que han tenido que llevar a cabo los bomberos de Santander.

Una niña subió hasta el tejado de una casa y los efectivos tuvieron que subir para rescatarla. Como señala Iñaki López, la pequeña debió acceder hasta el mismo, con toda probabilidad, a través de una de las ventanas.

La pequeña, después, no se atrevió a abandonar el lugar por el mismo sitio por el que había accedido y eso provocó que fuera necesaria la intervención de los bomberos. "El susto ha sido mayúsculo", expone el presentador.

Leo Álvarez señala que el tejado, además, estaba muy resbaladizo. Como se ve en las imágenes, el bombero le da su casco a la niña y, después, con cuidado la ayuda a avanzar hasta la autoescala para poder bajar.

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