Hoy se ha conocido que la condición procesal de Begoña Gómez en su causa sobre sus actividades empresariales es la de investigada. Además de desentrañar las confusiones alrededor del auto del juez Peinado, Más Vale Tarde analiza las declaraciones de Cuca Gamarra en las que pone en duda el informe de la UCO que asegura que no hay indicios de delito en la actuación de la mujer de Pedro Sánchez.

"Haremos que se conozca si ha habido algún tipo de presión sobre la UCO para la realización de ese informe", afirma la secretaria general del PP. Unas acusaciones que Tania Sánchez considera "gravísimas": "No es que no se crea a la UCO, es que insinúa que el Gobierno la presiona para que escriba una cosa que no cree", afirma.

Alfonso Pérez Medina apunta que el informe de la UCO es "bastante contundente": "Viene a decir que Begoña Gómez en ningún caso recibió ayudas públicas, que las recibió una persona que se llamaba igual, que sus dos únicos contactos con Globalia fueron dos encuentros en los que coincidió con el CEO y que tampoco ha tenido contactos con los responsables de Red.es". El responsable de Tribunales de laSexta señala que, "a pesar de eso, el juez instructor ha pedido esos contratos".