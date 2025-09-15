Rufián pide actuar de urgencia contra el genocidio israelí: "La única diferencia entre Auschwitz y Gaza es que aún estamos a tiempo de pararlo"

"Lo que hizo ayer la gente fue motivo de orgullo, no era un derecho, era una obligación", afirma el portavoz de ERC sobre el boicot a La Vuelta en Madrid.

Las reacciones políticas al boicot a la etapa final de La Vuelta por parte de manifestantes propalestinos no paran de sucederse. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, asegura que la interrupción de la carrera estaba perfectamente justificada, ya que, pese a las opiniones de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, "no hay duda de que es un genocidio".

"Cuando se asesina a niños y se bombardean campos de refugiados, hospitales, escuelas y ambulancias, no es una guerra, es un genocidio", argumenta el portavoz del partido republicano en Más Vale Tarde.

Por ello, pide actuar con rapidez para frenar la matanza del Ejército israelí: "La única diferencia entre Auschwitz y Gaza es que aún estamos a tiempo de pararlo".

"Lo que hizo ayer la gente fue motivo de orgullo, no era un derecho, era una obligación", añade Rufián para concluir, defendiendo la actuación de los centenares de personas que protestaron en el entorno de la Plaza de Cibeles contra el genocidio.