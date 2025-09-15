Cristina Pardo, tajante con el discurso de Abascal sobre los jueces: "Considerar decentes a unos e indecentes a otros es pasmoso"

Este fin de semana se celebró en Madrid la cumbre ultra europea organizada por Patriots, con Santiago Abascal como figura principal. Durante su intervención, el líder de Vox lanzó duras críticas contra Pedro Sánchez y alabó el papel de los jueces contra las causas abiertas como la de Begoña Gómez.

El pasado fin de semana en Madrid se celebró la cumbre ultra europea organizada por Patriots, con Santiago Abascal como cara visible del evento ante la ausencia de Milei o Marine Le Pen. Durante su intervención, el líder de Vox no escatimó en insultos hacia Pedro Sánchez, llamándolo desde "piscóparta" hasta "chulo de p**"*.

Parte del discurso de Abascal se centró en el poder judicial y como Sánchez "tiene pesadillas" con los magistrados, haciendo referencia a la causa abierta contra su mujer o al presunto caso de corrupción que salpica a Ábalos y a Santos Cerdán.

"Tiene pesadillas con que todavía haya jueces decentes que sienten a sus familiares corruptos y a sus cómplices en el banquillo y por eso, ya solo le mueve el odio a España y el miedo a acabar entre rejas", llegó a decir el líder de Vox

Tras escuchar estas declaraciones, desde Más Vale Tarde Cristina Pardo reprocha a Abascal la doble vara de medir que tiene con el trabajo de la justicia en España: "Considerar jueces decentes a los que investigan a tus rivales, pero indecentes cuando te investigan a ti es pasmoso".